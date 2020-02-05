Зачем энергетики поют и пляшут?

2020 год – год столетнего юбилея принятия плана «ГОЭЛРО» решено посвятить популяризации профессий ТЭК. По мнению энергетиков, сегодня работа котельных машинистов и электромонтеров не так престижна как было раньше. Местные компании испытывают кадровый голод в технических специалистах – высококлассных рабочих и инженерах.

Для поднятия боевого духа сотрудники водоканалов, электросетевых и теплоснабжающих компаний берут в руки микрофоны, чтобы исполнить музыкальный клип. Например, так поступили сотрудники Апатитской ТЭЦ, посвятив своё музыкальное выступление 60-летию предприятия.

В канун нового года ко Дню энергетика сотрудницы компании «Мурманэнергосбыт» выпустили календарь миссМЭС, на страницах которого представили женское лицо компании – девушек, большая часть из которых работает на «земле». Это котролеры энергонадзора, специалисты транспортного отдела, инспекторы охраны труда на производстве.

Но лучше всего будни энергетиков демонстрирует любительское видео, на котором запечатлено как во время снежной бури сотрудники МРСК на подступах к посёлку Никель героически ликвидируют разрыв электролинии.

Вот таких бойцов энергофронта и хотят прославить в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.