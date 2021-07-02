Зачем глава администрации Мурманска пошёл в гимназию №7

Летом многие школы находятся на ремонте. В гимназии №7 полностью обновили спортзал, поменяли окна и даже установили окна с электроприводом.

Гимназия № 7 одна из самых больших школ города Мурманска. Её спортзал не обновлялся уже около 15 лет, и вот, наконец, город смог выделить средства для ремонта. В помещении установлены новые батареи, перекрашены стены. Новые окна оснащены электроприводами, что позволит обеспечить хорошую вентиляцию зала в любое время года. Спортзал школы стал домом для танцевального клуба «Кристалл», в котором учится около 600 детей.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Этот спортзал востребован с 8 до 22 часов каждый день, в будние и в выходные, и, естественно, оправдано, что мы нашли больше 5 миллионов рублей на его ремонт».

Надежда Афонина, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»: «В седьмой гимназии уже 25 лет работает эстетический центр. В эстетическом центре занимаются дети танцами, народными танцами, спортивными танцами, также рисуют и поют. И, конечно же, этот зал будет особенно интересен для детей танцевально-спортивного клуба «Кристалл», который также занимается на нашей базе уже 25 лет».

Также существует проект по созданию на территории гимназии небольшого спортивного комплекса, строительство которого может быть запланировано на следующие 2 года.