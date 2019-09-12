Зачем горожанам гончарное ремесло, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Журналист «Вечернего Мурманска» Анжелика Ковалева награждена почётным знаком «За вклад в развитие города Мурманска». Она пришла работать в «Вечерку» 25 лет назад молоденькой выпускницей факультета журналистики Санкт-Петербургского университета. Да и сам «Вечерний Мурманск» был тогда совсем юным - газета только становилась на ноги. Так вместе и росли, Анжелика и «Вечёрка». И до сих пор вместе счастливы. За эти годы у Анжелики Николаевны появились постоянные читатели и поклонники, которые ждут её публикаций.

Коллектив «Вечёрки» поздравляет Анжелику Ковалеву с высокой наградой. Спасибо за талант, за любовь к людям, профессии и родному городу.

«Без скандалов и неожиданностей» - так называется публикация «Вечернего Мурманска», посвященная итогам прошедших выборов губернатора и депутатов городского Совета. В каких городах области за врио губернатора Андрея Чибиса отдали наибольшее число голосов? Каков состав будущего Совета депутатов Мурманска? И что говорят в своё оправдание проигравшие на выборах кандидаты?

Мурманская пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, поверив в красивую вывеску. Как это произошло и есть ли шанс вернуть деньги? Об этом читатели «Вечёрки» смогут узнать из свежего выпуска газеты.

Мурманчане сами лепят себе посуду, сообщает «Вечерний Мурманск». В городе открылась первая школа гончарного искусства. Основные клиенты - женщины от 23 до 50 лет. Сколько стоят занятия и зачем людям гончарное ремесло? Подробности – в свежем выпуске «Вечёрки».