День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.23 20:00
Зачем Ирина Медведева, заместитель председателя ТСЖ «На Крупской», пошла учиться в Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота?
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