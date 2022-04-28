Зачем из Санкт-Петербурга к нам привезли «Колдунью с улицы Муфтар»?

В областном театре кукол состоялась генеральная репетиция спектакля «Колдунья с улицы Муфтар» по мотивам сказок Пьера Грипари. Специально для создания этой постановки из Санкт-Петербурга приехал молодой режиссёр Михаил Попов.

Михаил Попов, режиссёр-постановщик: «Я попытался сделать историю такой, чтобы она была интересна не только детям, но и взрослым. Детские сказки - это уроки - такие простые и жизненные: слушайся родителей, отвечай за свои поступки и т.д. А здесь мы попытались, скажем так, затронуть проблему природы, как человек к природе относится, что он, скажем так, иногда совершенно не замечает, как он на неё воздействует. Это важно».

Через колдовство - к насущным вопросам. Магия, как олицетворение природы. Человечество пришло на землю и природе необходимо адаптироваться. В сказочном мире герои столкнуться с вполне бытовыми проблемами.

Екатерина Ефремова, актриса театра кукол: «Когда я в эту работу угодила, я была очень рада, потому что я читала сказку изначально. Эта сказка очень непривычная, скажем так. Она совершенно со своими героями, со своим сюжетом, даже слегка зловещим, если вдуматься и с какой-то очень интересной и неожиданной развязкой».

Спецэффекты, фантастическая музыка и необычные декорации - всё это добавляет шарм произведению. Спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Как и в любой сказке, здесь заложен глубокий смысл. Надо дружить, любить друг друга, помогать друг другу. И это в каждой сказке, кстати, как и в русской, так и зарубежных этот смысл просматривается. Мне кажется, это самое главное. Сказки учат наших детей быть добрыми, прежде всего, помогать своим друзьям и окружающим. Это самое главное. Приходите, я думаю, что и взрослые, и дети получат большое удовольствие, посмотрев этот интересный, яркий и очень красочный музыкальный спектакль».

Премьера спектакля состоится уже в эту субботу, 30 апреля, в 11.00 в большом зале Мурманского областного театра кукол.