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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.22 19:30

Зачем министр Алёна Кузнецова пошла по мурманским подъездам?

Лето в Мурманске – активная пора капитальных ремонтов. Сезон ещё не закончен, но в некоторых домах работы завершили. Министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова и представитель одной из управляющих компаний посетили несколько адресов в Ленинском районе Мурманска, чтобы оценить проделанную подрядчиками работу и понять, на что ещё следует обратить внимание.

Не только дома осматривала 5 августа Алёна Кузнецова, а ещё и подъезды города Мурманска, в которых был сделан капитальный ремонт.

Лето в Мурманске – активная пора капитальных ремонтов. Сезон ещё не закончен, но в некоторых домах работы завершили. Министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова и представитель одной из управляющих компаний посетили несколько адресов в Ленинском районе Мурманска, чтобы оценить проделанную подрядчиками работу и понять, на что ещё следует обратить внимание.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора: «Мы смотрим исполнение работ, как они сделали, какие есть недостатки. Как обычно у нас возникает вопрос о проводах, где-то по ступенькам. Ремонты были сделаны в полном объёме».

Судя по отзывам, большая часть соседей радуется обновлениям жилищных условий. Чистота в подъезде и яркие сочные цвета краски не могут не поднимать настроение. Однако, как бы то ни было, отношение граждан к новому имуществу оставляет желать лучшего. На свежевыкрашенных стенах одного из подъездов уже появились рисунки. 

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора: «Уже изрисовали вход, причём даже не изрисовали - нацарапали надписи. Это место теперь требует грунтовки. Соответственно, управляющая компания сейчас будет закрашивать заново это всё. Это всё печально, хочется попросить, чтобы жители сохраняли всё, что делается, потому что так мы, знаете, несмотря на все ремонты, будем наблюдать не очень красивую ситуацию».

Есть вопросы и к строителям. Где-то это проблема с оставленным после работа мусором, где-то ступени, которые всё ещё нужно отремонтировать, где-то нужно вернуть на крышу козырёк. Управляющая компания пообещала разобраться с недочётами до конца летнего периода.

В планах у Алёны Кузнецовой сделать тему ЖКХ интересной и для молодых людей. Не так давно министр провела встречу с молодёжью, участники обсуждали актуальные для ребят вопросы. Активистам было предложено поучаствовать в творческом конкурсе.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора: «В этом плане хочется посмотреть их глазами на систему ЖКХ, потому что у всех поколений разные немного взгляды. Это мы увидели на встрече, потому что у молодых людей больше запросов на то, чтобы сделать какое-то украшение, муралы, сделать какие-то малые архитектурные формы. У них другой взгляд на всё».

По мнению министра жилищного и строительного надзора, главное в своевременном ремонте дома – это взаимодействие жителей и управляющей компании. Что касается таких рейдов, то выполнение капитальных ремонтов контролирующие органы отслеживают регулярно.

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