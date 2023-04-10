Зачем мурманчане принимали участие в юбилейном Тотальном диктанте?

В этом году он собрал на базе МГТУ более 250 участников, которые проверили свои знания русского языка.

Ирина Рамазанова впервые приняла участие в проекте «Тотальный диктант». Для неё это вовсе не испытание, а праздник. Учитель русского языка и литературы окончила университет с красным дипломом. Решила освежить в памяти правила орфографии и пунктуации.

Ирина Рамазанова, участница Тотального диктанта-2023: «Я готовилась, ходили на подготовительные занятия, которые были организованы в университете. Четыре занятия было. Первый диктант подготовительных занятий я написала, по итогам получилось на троечку, поэтому пришлось вновь открыть учебники, посмотреть, перечитать. На третьем занятии я уже написала на отлично».

Автором Тотального диктанта-2023 выступил российский писатель и журналист Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Диктовали текст шеф-редактор и ведущая одной из мурманских радиостанций Соня Баженова, артистка Мурманского областного театра кукол Тамара Лашина и директор Проектного офиса «Губернаторский лицей» Ольга Дзюба.

Соня Баженова, шеф-редактор, ведущая «Power Хит Радио»: «Это очень хороший текст. Василий Авченко - человек, который очень много говорит о Дальнем Востоке, своей Родине и продвигает вообще всю эту тему и культуру Дальнего Востока и природу её».

Ольга Дзюба, директор АНО «Проектный офис «Губернаторский лицей»: «Последние несколько лет я писала диктант. Была многократной отличницей Тотального диктанта. В этом году - в год 20-летия Тотального диктанта меня пригласили читать его. Так как текст содержит много географических наименований, то организаторы акции «Тотальный диктант» в городе Мурманске сказали, что было бы хорошо, если бы текст прочитал учитель географии».

Акция состоялась по всему миру. Столицей Тотального диктанта этого года стал Нижний Тагил.

Напомним, Мурманск участвовал в «тотальной гонке» и вошёл в финальную четверку претендентов на это звание. Что касается результатов испытания, то они будут опубликованы в «личных кабинетах» на официальном сайте Тотального диктанта с 12 до 25 апреля.