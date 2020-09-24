Новым гостем программы «Проще говоря» стал Тимофей Пискунов, руководитель отдела культуры Мурманской епархии.

В беседе с Эллиной Ким он рассказал о том, как прошли 13-ые Феодоритовские чтения, о том, как объединились, кажущиеся несовместимыми, наука и религия.

Зачем Мурманская митрополия и Кольский научный центр подписали соглашение о сотрудничестве? Ответа на этот вопрос и многие другие будут даны сегодня в 20.00 в новом выпуске «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф