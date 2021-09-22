Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?

На мурманской аэрологической станции ежедневно более 80 лет в одно и то же время, в 14.30 по Гринвичу, специалисты запускают зонд на шаре, наполненном водородом, который производят здесь же методом гидролиза. Сегодня полёт особенный, волнительный - в небо отправляется зонд, который протестирует новое современное оборудование, установленное столичными инженерами.

Шар с датчиком поднимается над замлей на высоту 20 тысяч метров. Во время полёта прибор передает информацию о температуре, направлении ветра, а также о влажности воздуха.

Роман Трушаков, главный инженер, г. Москва: «В Заполярье используется такой прибор впервые, а если брать всю Россию, то уже более 20 станций ими пользуются».

Новые технологии сводятся к миниатюризации, поэтому внушительный купол на крыше скоро не понадобится, вместо него здесь будет работать скромная на вид антенна, которая чем-то напоминает домашнюю телевизионную. Из приборов метеорологов, которые наводят ностальгические воспоминания о советском прошлом, остался спектро́метр. По словам Александра Суздалева, аппарат надёжный в нём сложно что-то сломать. При помощи установки инженер-геофизик изучает толщину озонового слоя.

Александр Суздалев, инженер –геофизик, ФГБУ «Мурманское УГМС»: «Во-первых, озона очень мало. Сотни километров толщина атмосферы, а озонового слоя 3-4 мм. Если его весь собрать, то не было бы жизни биологической на Земле».

Такие удивительные факты, о которых мы не задумываемся в повседневной жизни, особенно осознаются здесь, на аэрологической станции. Тогда приходит понимание того, что от благожелательности небесной канцелярии зависят все процессы, происходящие на Земле.