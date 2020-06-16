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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.06.20 19:30

Зачем на мурманских дорогах появились патчеры?

Лето - самый оптимальный сезон для дорожных работ. На помощь для оперативного обслуживания дороги приходят так называемые патчеры. Эти модули предназначены для быстрого, качественного и эффективного ремонта.

В ремонте Мурманских дорог теперь активно используют патчеры. Принцип работы устройства прост – рытвину очищают, высушивают, а потом распыляют специальную липкую эмульсию с щебнем. Вся процедура выполняется под напором сжатого воздуха. После смесь затвердевает, а уже через полчаса автолюбители обкатывают отремонтированный участок и наслаждаются ровной дорогой. Модули отлично подходят и для мелких выбоин, и для длинных трещин.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Преимущество в том, что можно оперативно заделывать швы, оперативно заделывать ямы. Это позволяет в какой-то степени гибко планировать работу на каждые последующие сутки. Мы вот на данный момент, по факту, уже 825 квадратов заделали с использованием патчеров».

Ремонтировать дороги в условиях Крайнего Севера непросто: надо дождаться тёплой сухой погоды. Такой «локальный» ремонт магистралей намного эффективнее и быстрее, чем полная замена покрытия. Например, на яму возле вокзала дорожники потратили менее часа.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Нам за короткий период времени, как только наступает тепло, будем считать, что это в мае, до конца июня необходимо заделать все обнаруженные после зимы ямы. Вывод такой, что трёх установок недостаточно, поэтому мы рассматриваем вопрос о том, что к сезону 2021 года купить ещё два патчера, чтобы ещё быстрее заделывать ямы и разошедшиеся швы, которые есть на городских дорогах».

Патчеры упрощают ремонт выбоин на дорожном полотне и не создают  заторов, ведь во время работы такого оборудования перекрывать дорогу полностью не требуется. Всего до конца лета планируют отремонтировать 24 тысячи квадратных метров дорог.

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