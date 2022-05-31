В прошлом году в Мурманске обустроили три новые площадки для выгула и занятий с собаками. А этой весной инициаторы проекта решили посмотреть, как жители города отнеслись к идее создания кинологических комплексов, выявить недочёты и устранить их.

Выгул собак в Мурманске разрешён только на специальных, предназначенных для этого площадках. Где и как оборудованы кинологические места для питомцев, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В прошлом году в Мурманске обустроили три новые площадки для выгула и занятий с собаками. А этой весной инициаторы проекта решили посмотреть, как жители города отнеслись к идее создания кинологических комплексов, выявить недочёты и устранить их.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «На улице Хлобыстого во-первых, нужно освещение. Его необходимо сразу проектировать, чтобы площадки делались сразу с освещением. Здесь достаточно будет четыре светильника, даже можно два светильника с шестью рожками, если они будут высокие. Здесь необходимо поставить навесы над скамейками».

В осмотре площадок приняла участие и Ясмина Ибрагимова, одна из первых учениц «Академии телевидения», которая во время учебной пресс-конференции брала интервью у Евгения Никоры, на тот момент главы администрации города. Во время встречи она обратилась к Евгению Викторовичу с просьбой сделать её своей личной помощницей. Евгений Никора, как говорят во властных кругах, «просьбу удовлетворил».

Ясмина Ибрагимова, участница проверки: «Люди могут выгуливать здесь собак. Горожане не будут жаловаться, что, например, дети гуляют и какая-нибудь собака подойдет и просто будет нюхать ребёнка, а ребенок может напугаться этого. И я думаю, что правильно, что построили здесь площадки».

На площадке размещены элементы для дрессировки и выгула собак. Территория огорожена высоким забором, смонтированы дог-боксы с пакетами для уборки и урны для сбора отходов.

Андрей Савенков: «Это большой плюс и для хозяев, и для самих животных. Площадки безопасны для животных, нет битого стекла, нет крупных камней. Хозяин может быть уверен, что собаку можно отпустить, она никуда не убежит».

Объекты переданы в собственность администрации Мурманска. Муниципальный центр содержания животных будет разыгрывать конкурс на обслуживание этих площадок.

Проверяющие отметили важность уборки площадок зимой. Сейчас места для выгула собак оборудованы на улицах: Хлобыстова, 18, Радищева, 11 и Крупской, 22.