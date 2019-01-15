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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.19 19:30

Зачем на почте пиво, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Древние традиции Китая и чудеса заполярной науки встретились в мурманской библиотеке. «Надо меньше думать!»  - под таким девизом китайский сенсей Ван Лин провел оздоровительно-умиротворяющее занятие с мурманчанами. 41-летний мастер, который славится традициями боевых искусств, впервые приехал в Мурманск, чтобы поделиться с северянами древней китайской мудростью. А для проверки сенсея на «шарлатанство» сотрудники библиотеки пригласили ученого из Кольского научного центра РАН. Что из этого вышло – читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска». 

Мурманский знаток Алексей Бакуменко будет защищать честь родного города на Кубке Мира по «Своей игре». Мурманчане, которые интересуются местными играми «Что? Где? Когда?» знают Алексея, как участника команды знатоков «Норманны». И в телевизионной «Своей игре» ему тоже приходилось участвовать. Как ему удалось попасть на Кубок Мира и почему он надеется на везение и русский авось, читайте в сегодняшней «Вечёрке». 

В Мурманске активно обсуждают нововведение Почты России. Теперь в отделениях связи можно приобрести не только конверты, марки, тушенку и постельное белье, но и… пиво. А началось всё с того, что один из мурманчан пожаловался в соцсетях, что в отделении связи кроме марок и открыток продают и другие товары. И пока кто-то выбирает комплект белья, остальным приходится томиться в очереди, чтобы получить посылку. О том, что думают об этой ситуации мурманчане и как комментируют её на почте, рассказывается в свежем номере «Вечёрки».

Мурманские КВНщики отправились в Сочи на фестиваль «КиВиН». В Краснодарский край поехали сразу несколько мурманских команд, ставшие самыми весёлыми и находчивыми по итогам сезона прошлого года. О том, в каком составе, с какими шутками поехали в Сочи ребята и с какими трудностями столкнулись, читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

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