Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?

Гонка за кресло губернатора набирает обороты. В борьбу вступил и кандидат от ЛДПР Максим Белов – малознакомый для многих мурманчан депутат облдумы. На выборы он решил идти вместе с несостоявшимся кандидатом и бывшим рыбопромышленником Михаилом Зубом. На совместной пресс-конференции депутат областной Думы Белов вкратце озвучил свою программу. Большая часть пунктов которой, правда, от будущего губернатора никак не зависит: «Есть шесть кандидатов. Я четырёх не рассматриваю. Вы знаете их фамилии, я рассматриваю только одного кандидата: Чибис и Белов».

Заявление громкое и, видимо, хорошо отрепетированное. Вот только несколько наигранное. Ведь Чибис и Белов - это уже два кандидата. Если Белов не входит в число опытных политиколв, то Андрей Чибис имеет стаж работы заместителем министра федерального уровня, вхож в самые высокие кабинеты и уже привлёк в наш регион более 7 млрд рублей инвестиций, в том числе и на здравоохранение. Не учитывать других кандидатов тоже, как минимум, нелогично. Среди них за пост губернатора сражается опытный политик, депутат трёх созывов областной Думы и дважды глава муниципального образования Апатиты Михаил Васильевич Антропов. Среди кандидатов есть молодой и перспективный кандидат Виталий Измайлов. Эти фамилии действительно на слуху, зато Белова, депутата облдумы с 2014 года, многие северяне впервые увидели, его не помнят ни стоящим на страже интересов жителей Заполярья, ни на встречах с населением.

В программе НТВ Белов отыгрывал роль докера и рыбообработчика в Териберке. Примечательно, что оттуда – из тв-шоу о существовании депутата узнал и его нынешний соратник по предвыборной гонке Михаил Зуб.

«Я, когда хотел познакомиться с Максимом Андреевичем, меня заинтересовали его публикации по телевизору. Когда он там в море ходил, рыбообработчиком работал. Поэтому я просто напросился на встречу, просто, как личности», - как-то запутанно говорит Михаил Зуб.

Сам Михаил Зуб тоже многим знаком, как говорится, из телевизора. Притворившись журналистом на пресс-конференции Зуб задал вопрос Путину, Президенту РФ, признавшись только в последний момент, что он не акула пера, а акула бизнеса - рыбопереработчик. Кстати, в открытых официальных источниках Михаил Зуб числился директором только одной компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ» – предприятия, которое ликвидировано ещё в 2012 году. А пресс-конференция, кстати, состоялась в 2017 году. Лжежурналист , лжедиректор… На пресс-конференции с Беловым Зуб был заявлен как экс-кандидат в губернаторы Мурманской области. Хотя и здесь оговорочка – он не может быть экс-кандидатом, потому что зарегистрирован в качестве кандидата не был. Со статусом Михаила Зуба разобраться сложно, поэтому назовем его просто - соратник Белова. Что же эта компания собирается делать вместе на благо Мурманской области? Мы, конечно, отправившись на пресс-конференцию, ждали конкретных планов, чёткой предвыборной программы, но напрасно.

«Мы начнём работу непосредственно с заботы о северянах. С наведения порядка в наших дворах, с наведения порядка в наших домах, с наведения порядка в медицине, - говорит Максим Белов, кандидат в губернаторы Мурманской области. - Ну, я по-простому сейчас, простыми словами говорю: с наличием врачей, с наличием оборудования, с наличием доступных медицинских учреждений. А потом уже экономика. Потому что без богатой экономики региона невозможно дать эти блага».

В Интернете за такое выступление можно почти наверняка получить почётное звание «Капитан Очевидности». Но в отличие от ничего не обязывающих споров в соцсетях, Максим Белов идёт во власть. При этом, элементарно, не может определиться с очерёдностью действий. Сначала - порядок в ЖКХ и медицине и только потом - экономика. При этом сам же Белов в конце спича подчёркивает: без крепкой экономики во дворах и медицине порядок не навести. В общем, дорогие избиратели, понимайте, как хотите. Популизм выдвиженца в губернаторы от ЛДПР поддерживает и его новый партнёр, так и не сумевший попасть в кандидаты пенсионер Михаил Зуб.

«Мы должны войти в совместное управление ресурсами. Есть 72 статья Конституции. Во благо жителя. Как и Чибис. Но он входит в противоречие с существующей системой управления, - говорит Михаил Зуб, пенсионер. - Потому что он понимает, что для того, чтобы вернуть ресурсы, ту же рыбу, сюда, в Мурманск, надо войти во взаимоотношения. В пересмотр 166 закона, 349 и так далее».

Для понимания, все вышеперечисленные законы федерального уровня. И областная власть на их пересмотр повлиять не может. А помимо 72-й статьи Конституции, в которой говорится о совместном ведении вопросами пользования природными ресурсами, есть ещё и 76-я, которая уточняет: что по этим вопросам издаются федеральные законы, а нормативы, принимаемые регионами, не должны им противоречить. Да и как кандидат Белов и его сторонник Зуб планируют отнять и поделить ресурсы у корпораций и рыбопромышленников?

«Ни в коем образе не стоит вопрос репрессий. Только экономика. Но экономика должна считаться, - замысловато говорит Михаил Зуб, пенсионер. - Строй фабрики, нанимай людей, перерабатывай, экспортируй на экспорт, продавай на внутренний рынок. И соблюдай свой баланс интересов. Но если ты работаешь не в наших интересах, а в интересах какой-то западной интересной, то, извини, мы тебя будем приводить к соответствию. А как мы будем приводить? Через 25-ю статью Налогового кодекса. Это дифференцированный подход к ставке сбора».

В общем, либо ты с нами, либо задушим налогами. А так - никаких репрессий. В прочем и тут - сплошная неразбериха. Статья 25 Налогового кодекса ни о каких дифференцированных подходах не говорила, а всего лишь регулировала статус сборщика налогов. Более того, она утратила силу ещё в 2007 году и сейчас недействительна. А дифференцированные ставки сбора за добычу водных ресурсов до сих пор не ввели. Странно, что этого не знают бывший рыбопереработчик, дважды пытавшийся стать губернатором и депутат, занимающий кресло в областной Думе уже второй год подряд.

«Что касается кадровой политики в будущей работе, то я ставлю такую важную задачу: провести полный аудит наших всех органов власти, правительства, посмотреть, кто там действительно подходит для этой работы, а кто просто просиживает, - серьёзно настроен Максим Белов, кандидат в губернаторы Мурманской области. - Извините меня, пятую точку».

Такой анализ, конечно, нужен. И, пожалуй, это самый реальный из озвученных пунктов программы Максима Белова и его партнёра. Мы даже знаем, с кого этот самый смотр можно было бы начать – интересно было бы изучить показатели эффективности и соотношение их к зарплате одного конкретного депутат областной Думы.