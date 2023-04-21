Зачем пожарная машина приехала в мурманскую школу?

В преддверии Дня пожарной охраны сотрудники МЧС уже не первый год проводят уроки в школах, где рассказывают детям о правилах безопасности с огнём, а также дают им возможность окунуться в мир огнеборцев.

В рамках подготовки к Дню пожарной охраны представители МЧС уже успели провести несколько открытых уроков для детей, один из которых развернулся в 44-й среднеобразовательной школе. Для учеников спасатели провели занятие по противопожарной безопасности.

Никита Корзунин, заместитель начальника ПСЧ №4 ГУ МЧС России по Мурманской области: «Мы рассказываем про нашу структуру, про жизнь сотрудников МЧС, о тонкостях службы, с чем мы сталкиваемся».

Главное, как говорят представители экстренного ведомства, это не только рассказать ребятам о том, как правильно обращаться с гнём или, например, потенциально опасными электроприборами, но и дать возможность посмотреть на нашу службу изнутри.

Никита Корзунин, заместитель пожарно-спасательной части №4/заместитель начальника 4 ПСЧ ГУ МЧС России по Мурманской области: «Всегда им интересно что-то пощупать и потрогать. Поэтому мы в этот день пригнали сюда пожарную машину, это им всегда интереснее, чем обычные беседы».

Преподаватели, конечно, поддерживают инициативы сотрудников МЧС. По их словам, такие уроки несут, в первую очередь, социальную пользу, а ещё – это может быть весело.

Наталья Третьякова, классный руководитель кадетского 6 «А» класса школы №44: «Эти занятия очень актуальны для ребят. Особенно в кадетских классах. Они могут почувствовать себя действительно в роли пожарных, понять для себя: нужно им это или не нужно, важно для них это или неважно. Им интересно, пока они играют, но я думаю, что в будущем, когда они вырастут, они захотят быть сотрудниками МЧС и помогать гражданам нашей страны».

Сами же школьники в один голос заявили, что уж что-что, а такие уроки им по душе. Ведь т они не просто слушают про работу спасателей, а даже могут сесть в пожарную машину или попробовать совладать с пожарным рукавом.

Сергей Скубяк: «Сначала начинает отталкивать, но потом, если чуть потрудиться, то будет легко держать».

Марина Дмитро: «Мне больше всего понравилось то, что с помощью этой профессии можно помочь людям».

Наталья Медведева: «Призвание пожарный – очень значимое. И помогать людям мне нравится».

Напомним, что День пожарной охраны в России отметят 30 апреля.