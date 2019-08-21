Зачем старого «Мастодонта» меняют на новую «Лагуну», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Одна из главных транспортных артерий Мурманска – улица Полярные Зори - в эти дни заполнена дорожной техникой. Проезжая часть ремонтируется капитально. Если на одних участках ещё только срезали старое покрытие, то на других вовсю укладывают новый асфальт. Насколько качественным он будет и как долго простоит? Журналисты «Вечернего Мурманска» с помощью специалистов нашли ответы на эти вопросы.

Вполне возможно, что уже в следующем году регионы Арктики и Крайнего Севера получат от федерального центра заметно больше денег на благоустройство и строительство. В Москве согласились, что субсидии северянам должны выделяться со специальным повышающим коэффициентом. Насколько от этого выиграет Мурманск и наша область в целом, рассказывает сегодняшняя «Вечёрка».

В областном центре, в сквере на улице Хлобыстова старого «Мастодонта» скоро сменит новая яркая «Лагуна». Такие громкие имена носят игровые комплексы, которые пользуются неизменной популярностью у мурманской детворы. Не постигнет ли новую детскую площадку судьба стоящей по соседству «Обсерватории», буквально с первых дней страдающей от вандалов, выясняли корреспонденты «Вечернего Мурманска».

На целую неделю раньше календаря придёт «Мурманская осень». Масштабный фестиваль искусств с таким названием откроется в областном центре уже в нынешнюю субботу. Все фестивальные площадки будут работать прямо под отрытым небом. Подробную программу праздника искусств можно найти в свежем номере «Вечёрки».