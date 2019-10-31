Зачем Степан Романчев следит за пожарными машинами?

Новым героем программы «Проще говоря» станет Степан Романчев, создатель и руководитель группы «Мурмнанск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». В беседе с Эллиной Ким он расскажет о том, как с ноля стать популярным во Всемирной паутине, какие проблемы на дорогах нашего региона решаются участниками его группы.

- Где найти самые злободневные новости?

- Первое время я ездил на происшествия, фотографировал, выяснял причины. Иногда, увидев пожарную машину, я старался ехать за ней, чтобы раздобыть контент.

- Как не обращать внимания на хейтеров и продолжать заниматься любимым делом?

1- Что ни выложи в соцсети, обязательно найдётся публика, которая будет недовольна этим. Реалии в интернете такие.

- Как пришла идея снимать тест-драйвы городских автомобилей?

- У нас в городе много интересных автомобилей, люди мимо них часто проходят. А мне было интересно рассказать о необычных машинах, главные герои в проекте - автомобиль и его хозяин.

Все это и многое другое ждёт вас в новом выпуске программы «Проще говоря» со Степаном Романчевым, создателем и руководителем группы «Мурманск ДТП ЧП». Увидеть интервью можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктик-ТВ.рф сегодня, 31 октября, в 20.00