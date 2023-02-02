Зачем стоматолог пришёл в программу «Проще говоря»?

Наталья Будько, стоматолог. Сегодня в программе «Проще говоря» мы попытаемся нарисовать портрет современного стоматолога, узнать, какими качествами он обладает. Узнаем и об особенностях детской психологии при лечении зубов.

Когда болят зубы, мы спешим за помощью к стоматологу. За последние десятилетия появились новые способы лечения зубов без боли, которые позволяют быстро решить проблему и продолжить радоваться жизни. Научно-технический прогресс подарил нам такие возможности, которые ещё 100 лет назад показались бы чудом.

Наталья Будько, стоматолог. Сегодня в программе «Проще говоря» мы попытаемся нарисовать портрет современного стоматолога, узнать, какими качествами он обладает. Узнаем и об особенностях детской психологии при лечении зубов.

Большое интервью со специалистом Натальей Будько о том, каким должен быть современный стоматолог, смотрите сегодня 2 февраля в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телекомпании «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.