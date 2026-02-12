Зачем учёные считают воробьёв?

В России обитает более 44 миллионов воробьёв. Таковы предварительные цифры всероссийской переписи этих птиц. Для сравнения, население нашей страны оценивается в 146 миллионов человек.

- Эта акция связана с тем, что воробьёв и воробьиных стало меньше в городах, - рассказывает мурманский орнитолог Алексей Ежов. - Пока точно причины не установлены, но есть предположения, что это связано с отсутствием удобных мест для гнездования и выкармливания птенцов. Новые строения без ниш, каких-то укрытий, где раньше обитали птички, плюс изменения экологической ситуации, использование пестицидов, отравляющих веществ для уничтожения насекомых. Стрижка газонов - не вызревают те семена растений, которыми питались воробьи. Это лишь ряд причин, почему снижается число живущих в городах воробьёв».

Принять участие в акции могут все желающие не зависимо от их познаний в орнитологии. Достаточно зарегистрироваться на сайте Всероссийской переписи воробьёв, где предоставлена вся необходимая информация.

Традиционно Всероссийская перепись воробьев проходит дважды в год - в феврале и августе. В последний месяц зимы их удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают.