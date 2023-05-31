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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.23 19:30

Зачем уполномоченный по правам человека пришёл в редакцию «Мурманского вестника»?

В пресс-центре редакции газеты «Мурманский вестник» состоялась встреча с уполномоченным по правам человека в Мурманской области, который поделился итогами работы за последний год.

Например, количество обращений в его адрес увеличилось на 400 штук, более трёхсот которых касаются темы СВО.

По словам регионального уполномоченного по правам человека, последние 3 года похожи на некую турбулентность – это время пандемии, начавшейся специальной военной операции – вся система правозащиты была пересмотрена и претерпела определённые изменения. Например, в связи с СВО возросло и число профильных обращений, связанных с мобилизацией, повестками, социальной защитой и поддержкой участников боевых действий.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Вопросов было много: и к уполномоченному, и к иным органам власти. Правильно пошёл, правильно не пошёл. Разумеется, были люди, которые не хотели идти в зону боевых действий. Кого-то убеждали, с кем-то разговаривали. Разумеется, это слёзы, это работа 24 на 7. Общение с семьями военнослужащих».

Уполномоченный планирует тесно сотрудничать с Фондом поддержки участников СВО, который был создан по распоряжению Президента Российской Федерации.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Мы с ним в дальнейшем будем активно взаимодействовать и думаем, что этих вопросов будет много от мобилизованных. А от тех людей, которые участвуют в СВО – в специальной военной операции – будет всё меньше и меньше».

Что касается других итогов работы, то к примеру, в 2022 году был создан Молодёжный общественный совет, который стал четвёртым в стране, сформирована команда внештатных помощников уполномоченного по правам человека в муниципалитетах, продолжается реализация трёх успешных проектов: «Конституция и молодёжь», «Пенсия – вчера, сегодня и завтра» и «Острое перо». 

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