Зачем в Снежногорске настоятель церкви - протоирей Дионисий залез на строительные леса?

Сезон ремонтов наступил и на особых объектах. Так, в храме Снежногорска начали замену кровли. Среди рабочих на строительных лесах и сам настоятель церкви – протоирей Дионисий. Менять облачение для службы на робу для него не в новинку.

Из фрезеровщика в священнослужители: путь отца Дионисия – настоятеля снежногорского храма к Богу был тернист. Начался он, признается протоиерей, во время срочной службы на Камчатке. Вместе с сослуживцем, который, к слову, сегодня тоже занимает духовный сан, много времени проводили в молитвах. После Дионисий Иванов работал на заводе, но понимал, что у него совсем иное предназначение. Так, в 2000 году он стал настоятелем единственного в городе судоремонтников храма Георгия Победоносца. Признается, приход небольшой и больше в нём люди в возрасте.

Дионисий Иванов, протоиерей, настоятель храма Георгия Победоносца, г. Снежногорск: «Иногда я хожу к ним, чтобы исповедать, соборовать, причастить. Смена поколений неминуемо всех ждёт, у нас уже идёт. Но слава Богу, что у нас есть ещё кому петь».

Хор православного храма состоит преимущественно из профессионалов, педагогов Детской школы искусств. Услышать волшебный, словно с небес звучащий голос, можно на службах. Сейчас, конечно, на время ремонтных работ и летнего периода, от служения чаще приходится отказываться.

Возведенный в 1998 году храм изначально был облицован красный кирпичом, однако со временем материал стал осыпаться, пришлось церковь штукатурить и перекрашивать. В этот раз решили начать с кровли. Проблем, признается священник, много.

Дионисий Иванов, протоиерей, настоятель храма Георгия Победоносца, г. Снежногорск: «Дальше планируем утепление фасада провести каркасным образом: сделаем деревянную обрешетку, установим утеплитель, затем закроем фанерой, а на неё уже декоративные кирпичи будем устанавливать».

Быть среди рабочих - красить, пилить, стелить для отца Дионисия не в новинку. Он сам делал иконостас, менял деревянные ступени и белил вместе с помощниками стены.

Средства, собранные на ремонт храма, - это благотворительные пожертвования прихожан. Помогают и предприниматели города, но лишними деньги в благом деле не будут. Рады в храме любому рублю, а главное, всегда настроены на благополучный исход и волю Божию.