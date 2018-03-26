Зачем заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился наголо, знает «Вечёрка»

Когда закончится беспредел с чисткой крыш домов от сосулек? Журналистка «Вечёрки» вместе в проверяющими проинспектировала мурманские дворы и рассказала, в каких из них пришлось ужаснуться, а в каких жильцы стали привыкать к порядку. Читайте в «Вечернем Мурманске», каким управляющим компаниям пора готовиться к крупным штрафам.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился наголо, проиграв спор о результатах выборов Президента РФ. С кем вице-губернатор поспорил и кому ещё из политиков пришлось побриться из-за пари на президентских выборах, расскажет «Вечёрка».

В Мурманске мошенники маскируются под сотрудников федеральных ведомств. Преступники предлагают доверчивым гражданам получить «налоговую компенсацию», которой на деле не существует. Обманщики делают всё, чтобы запутать своих жертв, шлют им смс-сообщения якобы от налоговых органов и пытаются завладеть данными банковских карт. О том, как не попасться на удочку мошенников, читайте в «Вечернем Мурманске».