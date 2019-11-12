Зачем журналист «Вечёрки» пошёл в исправительную колонию строго режима № 17, рассказывает газета

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Первомайском округе Мурманска в начале этой недели состоялось очередное заседание штаба по работе с управляющими компаниями. Жители улицы Капитана Орликовой жаловались на состояние проезжей части у дома № 38. Как управляющая компания исправляла замечания, узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Молодой мурманский дизайнер за последний год показал свою коллекцию на трёх мировых подиумах Санкт-Петербурга, Милана и Актау. О том, как и с какими нарядами мурманчанин оказался на неделе моды в Милане, читайте в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Журналист «Вечёрки» побывала за колючей проволокой – в исправительной колонии строго режима № 17. Там проходила выставка изделий, которые своими руками делают заключенные. Что производят в заполярных колониях, почему осужденные стремятся работать, для кого они готовят пиццу и шаурму? Ответы на эти вопросы ищите в свежей «Вечёрке».