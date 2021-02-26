День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.21 19:30
Задача учений - обезвредить диверсантов на буровой установке «Арктическая»
В Мурманске в акватории Кольского залива сотрудники ФСБ, Росгвардии, военные и медики провели совместную учебную контртеррористическую операцию.
По легенде, группа диверсантов захватила самоподъёмную плавучую буровую установку «Арктическая» и взяла в заложники всех находящихся на объекте людей.
Пограничники кораблями заблокировали место нападения, а спецназ штурмом десантировался на буровую установку. Бойцы нейтрализовали террористов, освободили заложников и обезвредили бомбы.
По оценке руководителя оперативного штаба, участники справились с поставленной задачей, показали высокий профессионализм и слаженность действий.
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