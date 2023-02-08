Задачи по противоторпедной защите корабля с поражением условного противника, отработал экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане

Марина Початая, мурманчанка. Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в Комментарий к новости: Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи

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