Задачи по защите побережья Северного морского пути отрабатывают корабли Северного флота

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море, чтобы отработать практические действия в рамках командно-штабной тренировки.

Её проводят под руководством командующего Северным флотом Константина Кабанцова.

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» совместно с корабельной тральной группой Кольской флотилии отрабатывают задачи по защите побережья Северного морского пути, а также выполняют учебно-боевые упражнения.

Североморцы отразили возможное нападение беспилотников самолётного типа условного противника, стреляя из артиллерийского комплекса «АК-630» по имитированным воздушным целям. В это же время посты вахтенных поразили из крупнокалиберных пулемётов мишени, обозначающие безэкипажные катера условного противника.

Чтобы не допустить высадку морского десанта условного противника на арктические острова России, экипаж крейсера главным ракетным комплексом выполнил стрельбы по кораблям условного противника, чью роль сыграл БДК «Иван Грен».

Всего в тренировке принимают участие 2000 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, 14 кораблей, подлодок и судов обеспечения.