Задачи поставлены, цели определены – за работу, товарищи!

Мурманская область - форпост России в Арктике. Это во время своего ежегодного отчёта подчеркнула Марина Ковтун. Губернатор Мурманской области вчера рассказала об итогах работы правительства региона в 2017 году и поделилась планами на 2018 год. Доклад вышел позитивным, но не остались без внимания и проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время.

Большая часть доклада губернатора Мурманской области была посвящена социальной политике региона. Марина Васильевна сообщила, что в уходящем году снизилась безработица и теперь она составляет чуть более одного процента. Кроме того, средняя заработная плата к концу года увеличится на 1,3%. Большое внимание социальным вопросам будет уделяться и в следующем году.

- Мы видим, что потенциал у региона большой. И, прежде всего, увязываем это с федеральной повесткой по освоению арктических регионов, арктических месторождений, - комментирует итоги отчёта главы региона Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Как глава города Мурманска хочу сказать, что действительно заметно, как в регионе происходят изменения. Но по прежнему жёстко стоит повестка в сфере ЖКХ. И здесь, конечно, нам необходимо дорабатывать.

Не обошла губернатор стороной в своём докладе и тему серьёзных инвестпроектов, часть из которых уже реализуются на территории региона. Это и Мурманский транспортный узел, и база обслуживания шельфовых проектов «Роснефти» в Росляково и проект «НОВАТЭКа» «Кольская верфь». Первую очередь центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке введут в эксплуатацию осенью 2019 года.

- Конкретно расписан каждый вопрос, кто, что делает. И я думаю, что та задача, которая Мурманской областной Думе поставлена, мы готовы совместно с исполнительной властью работать над решением этих задач, которые губернатор поставила на 2018 год, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Итоговый доклад получился позитивным. Особых проблем в регионе, по словам губернатора, нет, а мелкие недоработки планируется исправить уже в следующем году. Так, например, исчезнут жалобы на изношенные лифты. К 1 апреля 2018 года 70% лифтового хозяйства региона планируется заменить.