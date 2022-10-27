Минобороны России продемонстрировало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» Северного флота в ходе учений стратегических сил сдерживания.

Пуск был произведён из акватории Баренцева моря.

На кадрах видно, как подлодка сначала идёт в надводном положении, затем демонстрируется работа экипажа на глубине 50 метров и пуск ракеты «Синев».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что задачи тренировки стратегических сил сдерживания выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей.

В этот раз на Северном флоте запустили модернизированную версию баллистической ракеты с новой системой управления и использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.