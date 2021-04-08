Задержали браконьеров в море

В акватории Баренцева моря сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали преступную группу, занимавшеюся незаконной добычей камчатского краба.

В результате спецоперации у любителей морских деликатесов было изъято более 958 комплектов конечностей камчатского краба, маломерное плавательное средство, подвесной лодочный двигатель и прицеп. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности браконьеров превысил 6 млн рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону: «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».