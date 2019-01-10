Задержан мурманчанин-пироман – любитель горящих гаражей

Несколько лет принудительных работ или вовсе лишение свободы грозит ранее несудимому северянину. Его подозревают в поджоге трёх гаражей.

Летом 2017 года одно из таких правонарушений сорокалетнего мужчины было запечатлено камерой наружного видеонаблюдения. На записи отчётливо видно, как по одному из гаражных кооперативов Мурманска прогуливается человек в коричневой кофте и кепке. Убедившись в отсутствии свидетелей, он поджёг балку полуразрушенного автомобильного бокса, в результате чего произошло возгорание. Совершив злодеяние, преступник скрылся за воротами другого строения, находящегося на территории автогородка.

В ходе расследования выяснилось, что этот мужчина совершил поджог ещё двух гараже.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий, при силовой поддержке сотрудников ОМОНа Росгвардии Мурманской области фигурант уголовного дела был задержан в декабре 2018 года, - сообщила «Арктик-ТВ» Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.