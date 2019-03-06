Задержан мужчина за сбыт наркотиков и за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Наркополицейские задержали молодого человека с поличным на территории одного из гаражных кооперативов. При себе у него был сверток с анашой и каннабисом.

Позже в квартире у 29-летнего злоумышленника при обыске полицейские обнаружили несколько полимерных пакетов и контейнеры, в которых были расфасованы для дальнейшей продажи полкилограмма наркотических веществ. Также у неработающего и ранее судимого мурманчанина нашли богатый арсенал оружия и боеприпасов: пистолеты, свыше 300 патронов и более 100 холостых винтовочных и автоматных патронов.

Сейчас подозреваемый в совершении преступлений мужчина находится под арестом. В отношении его было возбуждено уголовное дело.