День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.19 19:30
Задержан мужчина за сбыт наркотиков и за незаконный оборот оружия и боеприпасов
Наркополицейские задержали молодого человека с поличным на территории одного из гаражных кооперативов. При себе у него был сверток с анашой и каннабисом.
Позже в квартире у 29-летнего злоумышленника при обыске полицейские обнаружили несколько полимерных пакетов и контейнеры, в которых были расфасованы для дальнейшей продажи полкилограмма наркотических веществ. Также у неработающего и ранее судимого мурманчанина нашли богатый арсенал оружия и боеприпасов: пистолеты, свыше 300 патронов и более 100 холостых винтовочных и автоматных патронов.
Сейчас подозреваемый в совершении преступлений мужчина находится под арестом. В отношении его было возбуждено уголовное дело.
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