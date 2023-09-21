Задержан за поддельное водительское удостоверение

В Ковдорском районе сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель, предъявивший поддельное водительское удостоверение. Сомнительный документ полицейские выявили во время профилактического рейда «Встречная полоса».

Права отправили на экспертизу, которая и показала что удостоверение не изготовлено предприятием Госзнака, а выполнено печатным способом с помощью струйного принтера. Мужчина признался полицейским, что приобрёл фальшивое удостоверение в интернете за 15 тысяч рублей. За использование поддельного документа нарушителю грозит лишение свободы на срок до одного года.