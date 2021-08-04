Задержан зампредседателя колхоза по делу о гибели 17 моряков затонувшего судна «Онега»

В Санкт-Петербурге по делу о гибели траулера «Онега» с 19 моряками задержан заместитель председателя по эксплуатации флота Рыболовецкого колхоза имени Калинина. Задержанный подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц.

По данным следствия, капитан судна «Онега» сообщал подозреваемому о сложной обстановке в месте промысла: «Баренцево море штормило, судно постоянно покрывалось льдом». В ответ на это заместитель председателя по эксплуатации флота промысел запрещать не стал, что привело к известным трагическим последствиям.

Рыболовецкое судно затонуло, в воде оказались 19 членов экипажа, спастись удалось только второму помощнику капитана и матросу, остальные пропали без вести, сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте

СК РФ.