Задержаны подозреваемые в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории нашего региона

Двух подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно областными коллегами.

Как оказалось, помощь правонарушителям оказывала наша соотечественница, помогая сдавать необходимые экзамены.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Жительница областного центра, занимающая должность ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов, находясь на территории города Мурманска, за денежное вознаграждение оказывала мигрантам содействие в фиктивной сдаче комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства нашей страны. Сертификаты в дальнейшем использовались иностранцами для получения патентов на осуществление трудовой деятельности».

А вот желающих таким образом легализоваться подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии, который курировал все финансовые потоки.

Сейчас мигранты задержаны, по адресам их проживания сотрудники органов внутренних дел провели обыски, были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации и средства связи, имеющие доказательственное значение.

Следователем возбуждено уголовное.