Задорно и весело зажгли праздничные огни на главной городской ёлке в Кандалакше

2024 год провожал дракон, который не только веселил гостей праздника, но и помогал согреваться северянам в этот морозный вечер.

Помимо драконов развлекали зрителей и другие сказочные персонажи: лопоухий заяц, который спешил поздравить с праздником маму и снежинки, которые подарили северянам задорные песни.

Но главным событием праздника стало то, что к детям пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Они помогли зажечь огоньки на главной ёлке города.

Впереди жителей Кандалакши ждёт много ярких приключений и событий, подготовленных Дедом Морозом со Снегурочкой. Это и новогодние представления, спектакли и праздничные ёлки. Также в 2025 году будет работать праздничная ярмарка. Каникулы пройдут весело и задорно.

Дмитрий Кузьмич, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «Мероприятие традиционное, ежегодное Все кандалакшане ждут это мероприятие, особенно маленькие кандалакшане, которые ждут новогоднюю сказку весь год!».

Кроме того, для жителей города подготовят выставки, квесты и многое другое.