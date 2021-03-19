«Задраен верхний рубочный люк!» - депутаты Мурманской областной Думы поздравили подводников с профессиональным праздником

Некоторые из них и сами прекрасно знают, что значит служба на подводной лодке.

Сергей Дубовой руководит Мурманской областной Думой с 2016 года. А раньше он возглавлял Видяевский район базирования сил флота. А до этого служил на подводных лодках. Сергей Михайлович - участник девяти дальних морских походов. Начинал службу командиром штурманской боевой части, а затем и командовал дизельной подводной лодкой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Да, было тяжело, потому что многого не знал. Знал только свою специальность. Штурман, офицер-судоводитель. А командир боевой части, где и рулевые, и штурманские электрики, приходилось изучать боевую часть. И что самое главное, я не стеснялся общаться с подчинёнными, изучая материальную часть, сдавая зачёт на допуск, параллельно обращаться к подчинённым, чтобы они мне рассказывали, как работает тот механизм или, какие правила эксплуатации».

Жизнь моряка-подводника сложная, но очень интересная, вспоминает Сергей Дубовой. В тесных отсеках под толщей воды куётся настоящее мужское боевое братство.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Для меня служба на подводных лодках - это такая школа мужества, которую я прошёл. Суровая, настоящая мужская служба. Взаимовыручка, взаимопонимание. Брал пример со старших командиров, которые довольно строго требовали, жёстко. Но, я думаю, это, может быть, и правильно. Потому что любая оплошность в подводной службе, она не может быть. Она в море потом приводит к непоправимым ошибкам».

Первый заместитель председателя областной думы Владимир Мищенко - тоже служил на дизельной подводной лодке. И этой страницей своей жизни очень гордится. Если подводный флот - элита флота, то моряки дизельных подлодок - особая каста, считает депутат.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Особое отношения подводников к тем, кто прошёл службу на дизельных подводных лодках. Это особая школа. У нас есть 161 бригада подводных лодок, которая базируется в Полярном. У нас есть особое соединение, которое базируется в Оленьей Губе, которое курировал в своё время Михаил Васильевич Ильиных. Сергей Михайлович начинал служить на дизельных подводных лодках. Мне посчастливилось в поход сходить на дизельной подводной лодке на 9 месяцев. Это серьёзная школа. Это неоценимо и мало кому выпадает судьба пройти такие испытания».

Служба на подводных лодках формирует характер моряка, закаляет его на всю жизнь. Многие навыки, приобретённые в походах, отлично вписываются и в повседневный быт на гражданке.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Служба на подводной лодке закаляет. Она позволяет принимать решения в любых экстремальных ситуациях. И, самое главное, сохранять при этом хладнокровие, спокойствие. Это необходимое требование и необходимые, наверное, любого подводника - от матроса, до адмирала. Всех тех, кто ходит в море».

Ещё один подводник в Думе - Михаил Ильиных. Он и свою гражданскую жизнь посвятил морскому братству и сейчас радеет за благополучие моряков дома. Михаил Ильиных стал одним из авторов закона о реновации ЗАТО и гарнизонов.

Михаил Ильиных, председатель комитета мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Я совершенно искренне горжусь тем, что служил рядом с людьми, которые именно своим отношением к выполнению своего воинского долга стали Героями России. Получили не по одному ордену мужества, получили другие правительственные награды. И, безусловно, это просто гордость, что судьба дала возможность с такими людьми послужить рядом и чему-то научиться у них».

Михаил Ильиных отметил, что зачастую свой профессиональный праздник в семейном кругу моряки отметить не могут. Так повелось, что именно в этот день планируются выходы в море, тренировки и учебные погружения.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Пользуясь возможностью сегодня, возможностями телевидения, хочу поздравить своих коллег подводников. Всех, кто хоть раз слышал команду в отсеках: «Задраен верхний рубочный люк!», с замечательным праздником, с профессиональным праздником. Одним из, но специфическим. Он таким и должен быть по жизни. Здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким. Растить молодое поколение, которое пойдёт по стопам своих отцов, дедов».