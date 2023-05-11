Задумки мурманчан по обустройству придомовых территорий буду исполнены благодаря конкурсу общественных проектов «Инициативы двора»

В столице Мурманской области стартовали работы по благоустройству придомовых территорий, которые выиграли в конкурсе «Инициативы двора». Проект организован Советом муниципальных образований Мурманской области, его цель улучшение общественных территорий и повышение комфорта жителей.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Очень важный проект. Он охватывает, наверное, самое главное, что для людей важно, - их двор. Это небольшие проекты, малые архитектурные формы, почтовые ящики, зелёные насаждения, кустарники. Это то, что люди сами просят сделать. Это небольшие по стоимости проекты, не более 200 тысяч рублей за каждый».

Программу запустили в 2022 году. В прошлом сезоне было реализовано 15 проектов по благоустройству городской среды. В этом году материальную поддержку получат ещё 5 инициатив. К примеру, на улице Маклакова, 23 установят новое ограждение палисадника, а на улице Куйбышева, 1а отремонтируют дорожное покрытие во дворе.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Помимо «Инициативы двора» у нас есть масса других проектов. Часть работы по «Инициативе двора», где мы сейчас находимся, это ямочный ремонт. Мы сейчас запускаем более масштабный городской проект с финансированием за счёт средств областного бюджета. Мы привлекаем людей к этому голосованию. Голосование пройдёт на портале «Наш север». Всех приглашаем активно присоединиться, указать свой двор. Я думаю, летом масштабные работы мы проведём, максимально все, что сможем, все, что нам позволит строительный сезон».

А для того, чтобы было красиво и уютно во дворах, жителям необходимо сплотиться и вместе идти по пути к цели.