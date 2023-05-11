Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валютеВ Мурманской области повысили размер компенсации аренды жилья медработникам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.23 19:30

Задумки мурманчан по обустройству придомовых территорий буду исполнены благодаря конкурсу общественных проектов «Инициативы двора»

В столице Мурманской области стартовали работы по благоустройству придомовых территорий, которые выиграли в конкурсе «Инициативы двора». Проект организован Советом муниципальных образований Мурманской области, его цель улучшение общественных территорий и повышение комфорта жителей.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Очень важный проект. Он охватывает, наверное, самое главное, что для людей важно, - их двор. Это небольшие проекты, малые архитектурные формы, почтовые ящики, зелёные насаждения, кустарники. Это то, что люди сами просят сделать. Это небольшие по стоимости проекты, не более 200 тысяч рублей за каждый».

Программу запустили в 2022 году. В прошлом сезоне было реализовано 15 проектов по благоустройству городской среды. В этом году материальную поддержку получат ещё 5 инициатив. К примеру, на улице Маклакова, 23 установят новое ограждение палисадника, а на улице Куйбышева, 1а отремонтируют дорожное покрытие во дворе.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Помимо «Инициативы двора» у нас есть масса других проектов. Часть работы по «Инициативе двора», где мы сейчас находимся, это ямочный ремонт. Мы сейчас запускаем более масштабный городской проект с финансированием за счёт средств областного бюджета. Мы привлекаем людей к этому голосованию. Голосование пройдёт на портале «Наш север». Всех приглашаем активно присоединиться, указать свой двор. Я думаю, летом масштабные работы мы проведём, максимально все, что сможем, все, что нам позволит строительный сезон».

А для того, чтобы было красиво и уютно во дворах, жителям необходимо сплотиться и вместе идти по пути к цели.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Убить Сталина». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,26 рубля, доллар потерял почти 81 копейку-PRO Энергетику (18+)Перспективное планирование работы Кольской энергосистемы продолжается с учётом новых потребностей крупных производств-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика