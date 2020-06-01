Задушил и спрятал тело под кроватью

Житель Полярного предстал перед судом. Мужчина задушил своего приятеля голыми руками во время распития спиртных напитков.

Подозреваемый находился в гостях у своих знакомых в квартире одного из домов по улице Героев Тумана в городе Полярном. Во время распития спиртных напитков между хозяйкой квартиры и её сожителем произошёл конфликт. Гость заступился за женщину и, схватив обидчика за шею, удушал его руками до тех пор, пока последний не перестал подавать признаков жизни.

Потерпевший скончался на месте. Мужчина спрятал тело убитого в комнате под кроватью, после чего с места происшествия скрылся.

Но нарушителя закона задержали в кратчайший срок. В ходе предварительного следствия он признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.