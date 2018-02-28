Задушил колготками и выбросил тело на улицу

В Полярном полицейские по горячим следам раскрыли жесткое убийство. Тело женщины следователи обнаружили рядом с одним из жилых домов. По версии экспертов, подозреваемый в преступлении задушил свою жертву, а потом выкинул тело из окна на улицу.

- В течение нескольких часов лицо причастное к убийству было установлено, им оказался житель города, - комментирует Андрей Бурмистров, заместитель руководителя Следственного отдела по ЗАТО Мурманской области СУ СК России по Мурманской области. - Он был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по уголовному делу.