Загадать желание под песни нойдов, покормить олений и сделать эскиз бубна

Недалеко от Мурманска в Лопарском работает саамский центр, очаг культуры коренного народа, который открыт для гостей. О добродушной хозяйке этого этнического учреждения и его особенностях рассказывает Сергей Згазинский, мурманчанин, краевед (центр «Мыслеобраз»).

Хозяйка этнического саамского центра, расположенного недалеко от посёлка Лопарская, Светлана Матрёхина, едва начав рассказ, погружает гостей в атмосферу старинных саамских легенд и преданий, слушать которые интересно как взрослым так и детям.

«Это наши священные камни – сейды. Чтобы загадать желание, нужно прикоснуться к нему, мысленно представить, что вы хотите, - разъясняет порядок таинственных действий Светлана Матрёхина, хозяйка саамского центра. - Все сейды любят съестное, особенно домашний хлеб. У саамов было подношение в виде оленьих рогов. Желание должно быть «оплачено» лично, за других просить нельзя.

Светлана, как заправский лапландский шаман–нойд, с помощью варгана и бубна призывает духов для того, чтобы участники ритуала смогли загадать желание. Для этого группа туристов расселась на оленьих шкурах вокруг огня.

Отпустив духов выполнять установленное, группа отправляется в кораль на встречу с удивительными северными животными - оленями. Кормить их одно удовольствие. Олени берут корм с рук очень мягко, губами. «Корма оленям надо много, одному оленю – минимум один мешок ягеля в день, минимум, - поясняет Светлана Матрёхина, хозяйка саамского центра. – Мы его собираем в тундре. Имеешь оленей, не имей лени, гласит саамская пословица».

Мастер-класс, как завершение знакомства с национальным саамским колоритом. Детям дали творческое задание - разукрасить и сложить оленя из картона, а взрослые рисовали эскизы саамских бубнов.

Покидают саамский центр гости с яркими впечатлениями, проникнувшись местной экзотикой, счастливыми и довольными. Теперь осталось дождаться пока исполнения желаний, загаданных у костра и можно готовиться к новым путешествиям.