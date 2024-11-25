Заглянем в медвежий угол Лапландского заповедника

За обитателями леса лучше наблюдать на видео. Лапландский заповедник не перестает радовать видео с фотоловушек. В этот раз сотрудники опубликовали кадры с медведями.

На первом ролике, сделанном в сентябре, запечатлён самый настоящий хищник. Правда, как оказалось, большую часть рациона грозного животного в Заполярье составляют ягоды, которые он собирает ртом, пропуская побеги растения между зубов, примерно так, как это делает человек грабилкой.

На втором ролике, как хорошо видно, два медведя играют на пляже у водоёма. Эти кадры сделаны в конце лета.