Загорелся павильон, расположенный на верхней площадке автовокзала

Об этом сообщил один из жителей Мурманска в социальных сетях. Он же сумел заснять происходящее на видео.

Недавно торговые павильоны были подготовлены к сносу, часть конструкций была демонтирована, возможно, поэтому в помещениях комплекса и произошло возгорание.

А вот дело, в коротком замыкании от электропроводки или же в том, что кто-то решил ускорить снос зданий, предстоит выяснить экспертам.

Стоит отметить, что с задачей ликвидировать возгорание спасатели справились оперативно.