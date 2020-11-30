Загорелся штаб Северного флота – по сценарию учений

Согласно легенде, на одном из режимных объектов штаба флота произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар. Военнослужащие, сотрудники МЧС, а также медики выдвинулись на место условного возгорания.

Во время учений эвакуировали людей, от огня спасти удалось и важные документы.

В следующем эпизоде учений военные тренировались отражать нападение диверсионной группы условного противника. Завершающим этапом стало обезвреживание взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории объекта.