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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.20 19:30

Загородная улица стала испытанием для строителей и администрации города

Мурманск продолжает обновляться. Мы все радуемся, когда видим ухоженные дворы и качественные дороги, новые дома и скверы. Однако не всегда удаётся добиться такого результата. Иногда проблемой на пути к хорошей жизни в заполярной столице становятся недобросовестные компании, берущие на себя обязанности, не способные выполнить. Такая ситуация возникла и с ремонтом на улице Загородной.

Капитальный ремонт на улице Загородной был по-настоящему большим событием не только для местных жителей, но и всего города. Здесь планировалось построить дорогу, которой не было, благоустроить территорию вокруг неё. Однако подрядчик, взявшийся за работу, попросту не выполнил все в срок.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «В результате начинается борьба с этим подрядчиком, который добровольно пришёл, чтобы выполнять эти работы. Приходится в постоянном режиме его контролировать, проверять, подталкивать. Выяснять с ним какие-то отношения».

Ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь ведёт  местная компания «Северстрой». По словам участников проверки, рабочие не выполнили свои обязательства по нескольким объектам, за которые взялись. Одной из причин сбоя темпа ремонта на улице Загородной стали проблемы с сетями.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства:  «Контракты были заключены в ноябре прошлого года. Никто не мешал зимой или чуть позже приступить к работам, ещё раз перепроверить и обратиться к заказчикам за корректировкой проектов».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас есть проектная документация. Если она не соответствует факту, значит, разработчик документации виноват. Поскольку у нас руководитель УДХ ответственность уже понёс и уже уволен, в том числе и за это. Мы понимаем, что в следующем году, когда будем такие капиталоёмкие объекты ремонтировать, мы должны заранее, несмотря на то, что написано на бумаге, ещё раз перепроверять с ресурсниками, где проходят сети».

На данный момент на улице Загородной ремонт выполнен всего лишь на 65%. Теперь горе-подрядчик должен закончить работы до конца октября. Будет доделан участок тротуара, подключено освещение и подготовлены откосы. Но, по словам главы администрации города, виновник задержек будет наказан по всей строгости. 

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Д.О. Вернер.
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Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
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