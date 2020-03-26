Заговорят письма моряков - членов экипажа подводной лодки С-101

Читая воспоминания… В рамках проекта «Приближая Победу» сотрудники историко-краеведческого музея города Полярного озвучили письма членов экипажа подводной лодки С-101, сражавшейся в водах Баренцева моря в годы Великой Отечественной войны.

Историко-краеведческий музей Полярного совместно с Центром культуры «Север» реализует проект «Приближая Победу». Журналисты, артисты театра, работники администрации и военнослужащие зачитывают письма членов экипажа подводной лодки С-101. Присоединился к акции и глава ЗАТО.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Конечно, это очень волнительно: когда берёшь в руки воспоминания людей, которые прошли через горнило войны, которые исполняли свои обязанности, которые защищали свою Родину – это очень ответственно и приятно».

Эти письма-воспоминания – подарок музею Ольги Динсер-Зиминой, дочери одного из членов экипажа лодки, капитана-лейтенанта Георгия Динсера. Во время открытия экспозиции, посвящённой 4-й эскадре подводных лодок, в сентябре прошлого года женщина передала исторические документы в музей. Чтобы сделать находку доступной каждому посетителю, сотрудники учреждения решили перевести рукописные воспоминания в звуковой формат.

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Письма подводников зачастую эмоциональны, рассказывают о таких вещах, о которых редко сейчас пишется в патриотических текстах: о том, как это было страшно, как бывало и трусили, о ситуациях, которые возникали в те или иные моменты, например, когда подлодку бомбили, как реагировали члены экипажа на это».

Таких звуковых файлов, или как их называют в музее, подкастов, будет записано несколько десятков. Уже в мае их разместят на сайте учреждения и они станут доступны любому пользователю интернета.