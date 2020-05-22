Загрузить Северный морской путь – задачу поставил Президент РФ

Проработать загрузку Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России – такое поручение дал Президент федеральному Минтрансу, «Росатому» и другим профильным ведомствам.

Владимир Путин подчеркнул, что для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее использовать Северный морской путь, снизив затраты на доставку, в том числе в европейские регионы страны, и тем самым сделать деликатесы доступными для россиян.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Потребность есть в этой рыбной продукции, потому что не вся рыба, которая производится и вылавливается на востоке нашей страны, есть у нас. Главное, чтобы этот рейс был осуществлён, пришел из Камчатки в Мурманск. Главная задача, которую поставил Президент, делать это надо на системной основе, чтобы раскатать эту трассу, чтобы действительно она подтянула за собой другие грузы».

По словам главы государства, СМП выводит на первый план, помимо всего прочего, задачи по развитию инфраструктуры портов Дальнего Востока и Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный узел. Задача не только достать в Заполярье рыбу с Камчатки, которой нет у нас, но и наладить отправку грузов обратно.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы собираем сейчас грузы из Архангельской области – пиломатериалы, генгрузы наших производителей, которые сейчас перевозят из Санкт-Петербурга. Мы прорабатываем вопрпос, чтобы перенести перевалку сюда. Также у нас есть площадки, которые мы готовим, чтобы в будущем расширить и создать здесь контейнерный терминал».

Контейнернерный рефрижераторный терминал – один из проектов в рамках Территории опережающего развития «Столица Арктики».