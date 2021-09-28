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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.21 19:30

ЗАГС переехал в Дом культуры железнодорожников! Временно

Мурманский отдел ЗАГС закрыли на ремонт. Рабочие уже приступили к демонтажу старых стен и скоро начнут обновления. А молодожёны теперь будут регистрировать свои отношения в другом здании.

С 2008 года мурманский ЗАГС располагается на проспекте Ленина, 16а. За 13 лет работы помещения потеряли былой праздничный вид. Было принято решение обновить их, но для этого сотрудникам отдела пришлось временно переехать.

Татьяна Каменская, начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска: «Будут отремонтированы залы торжественной регистрации, центральный холл, лестница парадная. Непосредственно все кабинеты и помещения, которые отведены для торжественных церемоний бракосочетания».

Но оставить влюбленных без свадеб, праздничных регистраций нельзя. Тем более, что расписание торжеств составлено на год вперёд. Место для бракосочетаний выбрали, по мнению многих, очень удачное – Дом культуры железнодорожников. Церемонии будут организовывать на живописной площадке с панорамным остеклением, нередко молодожёны арендовали это помещение для фотосессий специально. 

Татьяна Каменская, начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска: «Это историческое место. И с момента постройки в 1957 году Дома культуры железнодорожников до 1976 года именно здесь проводились церемонии бракосочетания. Мои родители тоже здесь стали мужем и женой. Поэтому это место памятно для многих мурманчан».

29 сентября здесь состоятся первые регистрации.

Напомним, что в регионе сохраняются ограничения, связанные с коронавирусом. А это значит, что на церемонии могут присутствовать до 10 человек, включая жениха и невесту. Должны соблюдаться социальная дистанция и масочный режим.

 

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