ЗАГС работал в выходной: 25.05.2025 – красивая дата для создания новой семьи

Дата бракосочетания для многих очень важна. Кто-то старается узаконить отношения в День святых Петра и Февронии, а кто-то верит, что лучший день для посещения ЗАГСа - это зеркальная дата. Красивые числа на свидетельстве и фотоальбоме торжества вынуждают будущих молодожёнов встать пораньше, а сотрудников ЗАГСа открыть свои двери даже в выходной день.

25.05.2025 – красивая дата, тем более для образования новой семьи. В этот день в Мурманский ЗАГС заглянули узаконить свои отношение 18 пар. Красивые истории, радостные глаза и целая жизнь впереди для построения крепкой семьи.

Егор и Юлия: «Когда в первый раз выбирали, то думали на 7 июня, но резко увидели 25.05 и как-то пришло в голову выбрать именно эту дату. Очень красивое число. Легко запомнить важные моменты».

История любви для этих молодожёнов началась в Краснодаре, откуда родом невеста Юлия, жених Егор из Воронежа. Однако, военная служба занесла пару в Мурманск, где они и решили расписаться в этот красивый и неожиданно тёплый для Заполярья день. Теперь молодожёны планируют всерьёз обосноваться на Севере, тем более что именно здесь началась их семейная жизнь.

Егор и Юлия: «Можно проверить свои отношения, потому что не каждый готов переехать. Мне кажется, что Мурманск – суровый город, где девять месяцев зима».

Кто-то из брачующихся только начнёт проверку отношений севером, а для кого-то именно наш край – малая родина. Северяне Дарья и Александр познакомились благодаря детям, которые посещали один детский сад. Поэтому разделить с ними этот праздник пришли дочери. Красивую дату для своей свадьбы пара определила давно и ждала возможности назначить торжество именно на этот день.

Дарья и Александр: «Где-то попался то ли пост, то ли что-то ещё, что всё-таки открывают дату. И мы в шесть утра на следующий день проснулись и поехали сюда под открытие, ждали и попали».

Этот день и правда должен был быть выходным для ЗАГСа, однако сотрудники решили не лишать мурманчан возможности узаконить отношения в красивую дату. Тем более, что желающих было много, 25 мая стал днём, когда пары шли одна за одной.

Ольга Елкина, начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска: «Воскресенье – это наш выходной день … Но в виде исключения мы решили сделать рабочий день».

Следующим исключением для ЗАГСа станет 6 июня, в этот день учреждение будет работать до 12 часов ночи, а заключить брак смогут 32 пары. В Мурманске начался полярный день. Солнце не заходит, поэтому свадьбу можно сыграть в любое время, даже ночью, ведь на улице будет светло.