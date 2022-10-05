ЗАГСы Мурманской области зарегистрировали 527 браков в сентябре 2022 года

Это на 101 больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Рост связывают с объявлением частичной мобилизации. Если гражданин получил повестку, он может обратиться в ЗАГС с заявлением о заключении брака в укоренном порядке.

Незначительный рост числа свадебных церемоний отмечался также в июле. Всего с начала 2022 года отделы ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области зарегистрировали 3671 брак. За аналогичный период прошлого 3608 браков.