Закалка тела и духа: мурманчан Артём Собинин, привыкший выходить из зоны комфорта, призывает последовать его примеру

Артём Собинин уже на протяжении более десяти лет занимается моржеванием. Все началось с крещенских купаний в Архангельске. Первое погружение в прорубь стало для него перезагрузкой и началом нового бодрого жизненного этапа.

Члены его семьи с радостью приняли новое хобби Артёма и даже попробовали его на себе, но продолжил идти по пути отца только старший сын.

Артём Собинин, спортсмен-экстремал, волонтёр: «На самом деле здесь какой-то особой подготовки не нужно, необходимо внутреннее желание».

Моржевание способствует укреплению здоровья и обеспечивает энергию на целый день. Чтобы приобщить северян к экстремальному, но полезному занятию, Артём Собинин, совместно с единомышленниками, разработал мастер-классы для будущих «моржей».

Артём Собинин, спортсмен-экстремал, волонтёр: «Эти курсы уже более шести лет проводим, чтобы люди не боялись холода, не кутались от него, а приняли этот холод».

Погружение в ледяную воду не требует от желающих достижения определенного возраста. Своей активной жизненной позицией и любви к жизни опытные «моржи» мотивируют к новому начинанию и юное поколение.

Артём Собинин, спортсмен-экстремал, волонтёр: «Недавно мой друг пришёл с дочкой, а ей четыре годика».

Для себя Артём Собинин выделил два вида моржевания – мокрое, погружение в прорубь, и сухое – забег в морозную погоду без верхней одежды. Его спортивный досуг привлекает внимание не только жителей, но и туристов.

Артём Собинин, спортсмен-экстремал, волонтёр: «Вызываю массу удивления, особенно у китайских туристов. Чем холоднее, тем круче!».

Помимо экстремального хобби Артём посвящает немалую часть своей жизни помощи другим людям.

Артём Собинин, спортсмен-экстремал, волонтёр: «Одна из моих деятельностей – это волонтёрство. Я инструктор по тактической медицине, проводили занятие в школе в Донецке».

Своей насыщенной деятельностью активный мурманчанин делится в социальных сетях. Регулярный контент с призывом к действию побуждает земляков выйти из зоны комфорта и иначе посмотреть на свою жизнь.

Ядерный Тёмыч призывает своих подписчиков встать с диванов и выйти из зоны комфорта, человеку сильному телом и духом любые житейские неурядицы нипочем.

