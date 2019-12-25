Заказнику «Куста» понадобился Совет национального парка

Эксперты Всемирного фонда дикой природы продолжают работу по реорганизации заказника «Куста» в природных парк. Инициаторы этого проекта встретились, чтобы наметить дальнейшие шаги развития.

Заказник находится на юго-западе Мурманской области и граничит с Финляндией. На 52-х тысячах гектаров обитают 20 видов животных из Красных книг России и нашего региона. Под особой охраной находятся и более 100 видов растений, около 50 видов лишайников и мохообразных.

Вся территория пронизана сетью рек с притоками, в которых живут ценные породы рыб. А в недрах заказника можно найти кварц, аметист и даже рубины.

Перед экспертами стоят две задачи: сохранение природных ценностей и активное участие людей в формировании парка. Один из инструментов – создание объектов социального бизнеса, который будет поддерживать природный парк и развивать его. Арт-объекты, мероприятия и событийный туризм – подогревают и формируют интерес людей. Русско-финская команда специалистов даст новые возможности для развития природного парка, уверены представители фонда.

Участники встречи договорились о создании Совета национального парка «Кутса», который будет формировать общую позицию, корректировать нынешнее положение и территориальные границы.